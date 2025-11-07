Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|Bewertung im Fokus
|
07.11.2025 11:43:47
RBC Capital Markets: Daimler Truck-Aktie erhält Outperform
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Outperform" belassen. Der Lkw-Hersteller habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Nick Housden am Freitag. Am Ausblick habe sich nichts geändert.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Daimler Truck-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:26 Uhr 0,5 Prozent auf 34,51 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 21,70 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 510 830 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2025 um 1,6 Prozent. Die Vorlage der Q3 2025-Finanzkennzahlen wird am 07.11.2025 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:03 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:03 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Daimler Truckmehr Analysen
|07.11.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|07.11.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Daimler Truck Buy
|Warburg Research
|07.11.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|07.11.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Daimler Truck Buy
|Warburg Research
|07.11.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Daimler Truck Buy
|Warburg Research
|07.11.25
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|27.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|01.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|30.09.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|15.10.25
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.25
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|01.08.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|34,48
|-0,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.