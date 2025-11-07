RBC Capital Markets: Daimler Truck-Aktie erhält Outperform

Hier sind die Erkenntnisse von RBC Capital Markets-Analyst Nick Housden, der das Daimler Truck-Papier näher betrachtet hat.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Outperform" belassen. Der Lkw-Hersteller habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Nick Housden am Freitag. Am Ausblick habe sich nichts geändert.

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:26 Uhr 0,5 Prozent auf 34,51 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 21,70 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 510 830 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2025 um 1,6 Prozent. Die Vorlage der Q3 2025-Finanzkennzahlen wird am 07.11.2025 erwartet.

