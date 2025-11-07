Daimler Truck Aktie
|34,05EUR
|-0,57EUR
|-1,65%
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Lkw-Bauer habe die Erwartungen erfüllt und den Jahresausblick beibehalten, schrieb Jose Asumendi am Freitagmorgen. Er will nun auf mehr Details zum Ausblick im Analystencall mit dem Unternehmen warten. Seine 2025er-Schätzung für den operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) liege etwas über der mittleren Markterwartung./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Daimler Truck
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
40,00 €
Abst. Kursziel*:
25,00%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
34,05 €
Abst. Kursziel aktuell:
46,84%
Analyst Name::
Jose M Asumendi
KGV*:
-
