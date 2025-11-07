Daimler Truck Aktie

07.11.2025 08:07:59

Daimler Truck Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Lkw-Bauer habe die Erwartungen erfüllt und den Jahresausblick beibehalten, schrieb Jose Asumendi am Freitagmorgen. Er will nun auf mehr Details zum Ausblick im Analystencall mit dem Unternehmen warten. Seine 2025er-Schätzung für den operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) liege etwas über der mittleren Markterwartung./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Overweight
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
40,00 € 		Abst. Kursziel*:
25,00%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
34,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
46,84%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

