NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Lkw-Bauer habe die Erwartungen erfüllt und den Jahresausblick beibehalten, schrieb Jose Asumendi am Freitagmorgen. Er will nun auf mehr Details zum Ausblick im Analystencall mit dem Unternehmen warten. Seine 2025er-Schätzung für den operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) liege etwas über der mittleren Markterwartung./rob/mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:37 / GMT



