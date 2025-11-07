Daimler Truck Aktie
|34,32EUR
|-0,30EUR
|-0,87%
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
07.11.2025 10:50:42
Daimler Truck Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Outperform" belassen. Der Lkw-Hersteller habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Nick Housden am Freitag. Am Ausblick habe sich nichts geändert./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:03 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:03 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
34,37 €
|
Abst. Kursziel*:
22,20%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
34,32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,38%
|
Analyst Name::
Nick Housden
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
