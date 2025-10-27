Daimler Truck Aktie
|35,01EUR
|-0,27EUR
|-0,77%
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst Chad Dillard wertete am Freitagabend die aktuelle Nachfragesituation am Lkw-Markt aus. Für europäische Hersteller bleibt er skeptisch. Daimler Truck sei besonders von der US-Schwäche betroffen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 22:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 23:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
34,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-12,02%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
35,01 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14,31%
|
Analyst Name::
Chad Dillard
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Daimler Truckmehr Nachrichten
|
10:04
|DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daimler Truck-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.10.25
|Handel in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
24.10.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
23.10.25
|ROUNDUP 2: Vergleich mit Spitzenverdiener? - Urteil stärkt Frauenrechte (dpa-AFX)
|
23.10.25
|ROUNDUP: Vergleich mit Spitzenverdiener? - Urteil stärkt Frauenrechte (dpa-AFX)
|
23.10.25
|Grundsatzurteil legt Messlatte für Lohngerechtigkeit fest (dpa-AFX)
|
23.10.25
|ROUNDUP/Gleiche Bezahlung für Mann und Frau: Was ist die Messlatte? (dpa-AFX)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: Daimler Truck legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Daimler Truckmehr Analysen
|10:07
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.10.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|10:07
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.10.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|01.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|30.09.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|15.10.25
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.25
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|01.08.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|15.07.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|35,03
|-0,71%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:57
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10:50
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|10:50
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|10:31
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|10:29
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|10:29
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|10:28
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|10:27
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10:17
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|10:07
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|10:07
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10:07
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:49
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|09:47
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|09:36
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:59
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:56
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:48
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:41
|Porsche vz. Hold
|Warburg Research
|08:30
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|08:29
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|08:28
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|08:28
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:27
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|08:22
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:10
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|07:59
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|Sanofi Buy
|UBS AG
|07:40
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:40
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07:39
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|07:08
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:54
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|06:49
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.