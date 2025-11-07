Daimler Truck Aktie
|34,05EUR
|-0,57EUR
|-1,65%
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
07.11.2025 08:42:03
Daimler Truck Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Underperform" belassen. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern liege leicht unter der Erwartung, schrieb Harry Martin am Freitag. Im Fokus stünden aber der Ausblick 2026 sowie die US-Zölle./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:13 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:13 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
35,13 €
|
Abst. Kursziel*:
-14,60%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
34,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,89%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Daimler Truckmehr Nachrichten
|
11:49
|Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für Daimler Truck-Aktie (finanzen.at)
|
11:43
|RBC Capital Markets: Daimler Truck-Aktie erhält Outperform (finanzen.at)
|
11:13
|Daimler Truck-Aktie steigt dennoch: Umsatz und Gewinn im dritten Quartal rückläufig (dpa-AFX)
|
10:15
|ROUNDUP: Daimler Truck mit deutlichen Einbußen in Nordamerika - Aktie steigt (dpa-AFX)
|
10:04
|Daimler Truck-Aktie-Analyse: Warburg Research bewertet mit Buy (finanzen.at)
|
09:49
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Daimler Truck auf 'Underperform' - Ziel 30 Euro (dpa-AFX)
|
09:33
|Bernstein Research: Underperform für Daimler Truck-Aktie (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX startet im Plus (finanzen.at)