AKTIEN IM FOKUS: Delta Air Lines beflügelt die Branche

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Eine zuversichtlich stimmende Prognose von Delta Air Lines hat Aktien von Fluggesellschaften am Mittwochnachmittag generell beflügelt. Die Papiere von Delta gewannen im vorbörslichen US-Handel fast viereinhalb Prozent.

Im DAX verteuerten sich Lufthansa um 2,7 Prozent auf 7,30 Euro und testeten damit die 50-Tage-Linie als Indikator für den mittelfristigen Trend. Das reichte aber noch nicht, um den Anfang Dezember gestarteten Abwärtstrend zu beenden. Dafür müsste der Kurs die jetzt erreichte Marke dauerhaft hinter sich lassen.

Angeschoben vom Delta-Ausblick legten auch die Aktien von Air France-KLM an der Euronext und IAG (International Consolidated Airlines) in London ähnlich stark zu. Andere US-Airlines wie American (American Airlines) und United Airlines verbuchten in New York im vorbörslichen Geschäft Kursgewinne von um die vier Prozent.

Delta Air Lines erwartet, dass Gewinn und Umsatz im zweiten Quartal höher ausfallen werden als bisher am Markt geschätzt. Die Geschäftsreisen zögen an und die Nachfrage von Privatkunden vor der Sommersaison sei stabil, hieß es./ajx/stw