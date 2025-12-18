ABB Aktie

18.12.2025 17:42:41

Aktien Schweiz fester dank positiver US-Vorgaben

Dow Jones--Starke Vorgaben der US-Börsen haben den schweizerischen Aktienmarkt am Donnerstag nach oben getragen. An der Wall Street hatten günstig ausgefallene Inflationsdaten Zinssenkungshoffnungen neue Nahrung gegeben. Starke Zahlen und ein überzeugender Ausblick des Chipkonzerns Micron Technology linderten zudem die Angst vor einer KI-Blase.

Der SMI gewann 0,8 Prozent auf 13.136 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 19,62 (Vortag: 21,96) Millionen Aktien.

Die Aktien der UBS (+2,5%) setzten ihren Höhenflug fort. Hier dürfte weiter die Hoffnung gestützt haben, dass die geplanten höheren Kapitalanforderungen an die Banken in der Schweiz nicht ganz so streng ausfallen werden wie ursprünglich geplant. Mit Partners Group (+3%) war ein weiterer Finanzwert gefragt.

Anleger griffen auch zu Konjunkturzyklikern. ABB, Amrize, Geberit, Holcim und Sika verbesserten sich zwischen 1,0 und 2,1 Prozent.

Logitech (+0,1%) profitierten nur anfangs stärker von den starken Micron-Zahlen. In der zweiten Reihe gewannen hingegen Ams-Osram 1,2 Prozent.

Unter den SMI-Schwergewichten verbuchten Nestle und Roche Kursgewinne von 0,7 und 0,8 Prozent. Novartis gaben hingegen um 0,2 Prozent nach.

Der allgemeine Optimismus stützte auch Richemont (+0,9%) und Swatch (+1,3%), obwohl die jüngsten Daten zu den Schweizer Uhrenexporten enttäuscht hatten.

Unter den Nebenwerten stiegen Avolta, ehemals unter dem Namen Dufry bekannt, um 1,8 Prozent. Der Betreiber von Duty-Free-Shops hat eine Konzession für den Flughafen Shanghai Pudong erhalten - als erster ausländischer Branchenvertreter "seit einer Generation".

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 18, 2025 11:43 ET (16:43 GMT)

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 62,48 0,26% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 45,40 -1,94% Amrize
ams-OSRAM AG 7,86 -0,25% ams-OSRAM AG
Avolta (ex Dufry) 50,05 -0,20% Avolta (ex Dufry)
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh 17,10 -1,72% COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
Dufry AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh 4,76 -1,24% Dufry AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
Geberit AG (N) 657,40 -0,21% Geberit AG (N)
Holcim AG 80,22 -2,98% Holcim AG
Logitech S.A. 88,54 -7,33% Logitech S.A.
Nestle S.A. (spons. ADRs) 84,20 -0,24% Nestle S.A. (spons. ADRs)
Nestlé SA (Nestle) 85,54 0,85% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 115,40 0,61% Novartis AG
Novartis AG (Spons. ADRS) 116,00 1,31% Novartis AG (Spons. ADRS)
Partners Group AG 1 012,00 -0,64% Partners Group AG
Richemont 180,40 0,64% Richemont
Roche Holding AG Sponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 NVTGSh 41,60 -0,94% Roche Holding AG Sponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 NVTGSh
Roche AG (Genussschein) 319,50 0,76% Roche AG (Genussschein)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 349,00 -0,17% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Sika AG 175,45 1,39% Sika AG
Swatch (I) 179,60 0,28% Swatch (I)
The Swatch Group AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-20 Sh 8,50 -1,16% The Swatch Group AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-20 Sh
UBS 38,10 -0,88% UBS

