Aktien Schweiz fester dank positiver US-Vorgaben

Dow Jones--Starke Vorgaben der US-Börsen haben den schweizerischen Aktienmarkt am Donnerstag nach oben getragen. An der Wall Street hatten günstig ausgefallene Inflationsdaten Zinssenkungshoffnungen neue Nahrung gegeben. Starke Zahlen und ein überzeugender Ausblick des Chipkonzerns Micron Technology linderten zudem die Angst vor einer KI-Blase.

Der SMI gewann 0,8 Prozent auf 13.136 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 19,62 (Vortag: 21,96) Millionen Aktien.

Die Aktien der UBS (+2,5%) setzten ihren Höhenflug fort. Hier dürfte weiter die Hoffnung gestützt haben, dass die geplanten höheren Kapitalanforderungen an die Banken in der Schweiz nicht ganz so streng ausfallen werden wie ursprünglich geplant. Mit Partners Group (+3%) war ein weiterer Finanzwert gefragt.

Anleger griffen auch zu Konjunkturzyklikern. ABB, Amrize, Geberit, Holcim und Sika verbesserten sich zwischen 1,0 und 2,1 Prozent.

Logitech (+0,1%) profitierten nur anfangs stärker von den starken Micron-Zahlen. In der zweiten Reihe gewannen hingegen Ams-Osram 1,2 Prozent.

Unter den SMI-Schwergewichten verbuchten Nestle und Roche Kursgewinne von 0,7 und 0,8 Prozent. Novartis gaben hingegen um 0,2 Prozent nach.

Der allgemeine Optimismus stützte auch Richemont (+0,9%) und Swatch (+1,3%), obwohl die jüngsten Daten zu den Schweizer Uhrenexporten enttäuscht hatten.

Unter den Nebenwerten stiegen Avolta, ehemals unter dem Namen Dufry bekannt, um 1,8 Prozent. Der Betreiber von Duty-Free-Shops hat eine Konzession für den Flughafen Shanghai Pudong erhalten - als erster ausländischer Branchenvertreter "seit einer Generation".

December 18, 2025 11:43 ET (16:43 GMT)