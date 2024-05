Aktien-Tipp: So bewertet DZ BANK die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Munich Re von 496 auf 480 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Thorsten Wenzel attestierte dem Rückversicherer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen "starken Start in das Geschäftsjahr". Das Preisniveau in der Schaden-Rückversicherung bleibe attraktiv, dürfte aber seinen Höhepunkt erreicht haben. Der niedrigere faire Wert resultiere aus dem Dividendenabschlag.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie legte um 14:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 430,90 EUR zu. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 140 462 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2024 um 19,1 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2024 / 13:02 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2024 / 13:08 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.