L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
|Engagement ausgebaut
|
08.12.2025 08:08:38
Aktien zugekauft: L’Oréal wird größter Aktionär bei Galderma
Die Franzosen wollen 10 Prozent der Galderma-Anteile von den bisherigen Aktionären EQT, Abu Dhabi Investment Authority und Auba Investment übernehmen und ihre Beteiligung auf diese Weise auf 20 Prozent verdoppeln, wie sie am Montag in Clichy mitteilten.
Der Abschluss der Transaktion werde im ersten Quartal 2026 erwartet. Das Konsortium um den schwedischen Finanzinvestor EQT hatte zuletzt einen Anteil von knapp 25 Prozent gemeldet. Entsprechend würde LOréal mit dem Deal zum größten Aktionär von Galderma aufsteigen.
Bei Galderma denkt man nun darüber nach, der Hauptversammlung im kommenden Jahr Verwaltungsratskandidaten von L'Oréal zur Wahl vorzuschlagen. Diese sollen die Vertreter des von EQT geführten Konsortiums ersetzen.
Zudem planen Galderma und L'Oréal, zusätzliche wissenschaftliche Forschungsprojekte von gemeinsamem Interesse zu prüfen. Beide Unternehmen haben einen Fokus auf Hautpflege und Hautgesundheit.
/ra/hr/AWP/stw/zb
CLICHY/ZUG (dpa-AFX)
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
