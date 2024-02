Aktienempfehlung Deutsche Bank-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Bank von 16,10 auf 16,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Unterstützung komme von der geplanten Kapital-Allokation, schrieb Analyst Mate Nemes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Entscheidend bleibe aber die Kostenkontrolle. Der Experte hob seine Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie an.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Deutsche Bank-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 17:37 Uhr die Deutsche Bank-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 11,88 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 38,09 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6 408 553 Stück gehandelt. Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Minus von 3,9 Prozent zu Buche. Deutsche Bank dürfte die Quartalsergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2024 / 19:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2024 / 19:00 / GMT



