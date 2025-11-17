Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX in Rot

Der DAX zeigt sich am ersten Tag der Woche mit negativen Notierungen.

Am Montag gibt der DAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,76 Prozent auf 23 694,45 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,059 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,058 Prozent auf 23 890,48 Punkte an der Kurstafel, nach 23 876,55 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Montag bei 23 635,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23 928,48 Punkten erreichte.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 17.10.2025, den Wert von 23 830,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 359,30 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 19 210,81 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 18,33 Prozent aufwärts. Bei 24 771,34 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 18 489,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 3,08 Prozent auf 113,90 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,06 Prozent auf 213,50 EUR), Airbus SE (+ 1,16 Prozent auf 208,95 EUR), Rheinmetall (+ 0,84 Prozent auf 1 741,50 EUR) und Fresenius SE (+ 0,66 Prozent auf 49,04 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Siemens Healthineers (-4,44 Prozent auf 41,92 EUR), Siemens (-3,04 Prozent auf 223,35 EUR), Zalando (-2,66 Prozent auf 22,33 EUR), Commerzbank (-2,42 Prozent auf 32,73 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,00 Prozent auf 43,09 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 4 030 044 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 240,356 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,02 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,18 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at