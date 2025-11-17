Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Nachmittag Verluste

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt.

Um 15:56 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,57 Prozent schwächer bei 23 697,50 Punkten.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 23 929,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 23 632,50 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 17.10.2025, wurde der LUS-DAX mit 23 985,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, den Wert von 24 363,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, wurde der LUS-DAX mit 19 233,00 Punkten berechnet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 18,70 Prozent nach oben. Bei 24 773,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 18 821,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 3,08 Prozent auf 113,90 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,06 Prozent auf 213,50 EUR), Airbus SE (+ 1,16 Prozent auf 208,95 EUR), Rheinmetall (+ 0,84 Prozent auf 1 741,50 EUR) und Fresenius SE (+ 0,66 Prozent auf 49,04 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Siemens Healthineers (-4,44 Prozent auf 41,92 EUR), Siemens (-3,04 Prozent auf 223,35 EUR), Zalando (-2,66 Prozent auf 22,33 EUR), Commerzbank (-2,42 Prozent auf 32,73 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,00 Prozent auf 43,09 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 030 044 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 240,356 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

In diesem Jahr hat die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,18 Prozent bei der BASF-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at