Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 liegt am Montagnachmittag im Minus

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am Montag in Rot.

Am Montag verliert der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,67 Prozent auf 5 655,49 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 4,873 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,029 Prozent tiefer bei 5 692,13 Punkten, nach 5 693,77 Punkten am Vortag.

Bei 5 632,01 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 701,64 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 17.10.2025, bei 5 607,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 448,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, wies der Euro STOXX 50 4 794,85 Punkte auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 15,00 Prozent zu. 5 818,07 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. 4 540,22 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 3,08 Prozent auf 113,90 EUR), Eni (+ 1,71 Prozent auf 16,57 EUR), Airbus SE (+ 1,16 Prozent auf 208,95 EUR), Rheinmetall (+ 0,84 Prozent auf 1 741,50 EUR) und Enel (+ 0,71 Prozent auf 9,03 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Siemens (-3,04 Prozent auf 223,35 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,00 Prozent auf 43,09 EUR), BASF (-1,89 Prozent auf 42,65 EUR), Deutsche Bank (-1,82 Prozent auf 31,29 EUR) und Infineon (-1,64 Prozent auf 34,72 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 030 044 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 338,802 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

In diesem Jahr hat die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,43 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at