Aktienempfehlung: So bewertet RBC Capital Markets die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 464 Euro belassen. Die wichtigsten Kennziffern hätten die zuvor veröffentlichten Eckdaten bestätigt, schrieb Analyst Derald Goh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Neu sei eine relativ hohe normalisierte Schaden-Kosten-Quote.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am Tag der Analyse

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte um 14:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 431,10 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 7,63 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 141 087 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 19,2 Prozent zu Buche. Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am 08.05.2024 gerechnet.

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2024 / 02:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2024 / 02:19 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.