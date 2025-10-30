Alphabet A Aktie

256,30EUR 8,80EUR 3,56%
Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
30.10.2025 12:31:02

Alphabet A (ex Google) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktien nach Zahlen von 285 auf 320 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Google-Mutterkonzern habe in allen wichtigen Segmenten ein solides Umsatzplus erzielt, schrieb Brent Thill am Donnerstag. Er erwähnte auch den Auftragsbestand, der mit einem Anstieg um 82 Prozent auf 155 Milliarden US-Dollar "schwindelnde Höhen" erreiche./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:52 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Buy
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 320,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 274,57 		Abst. Kursziel*:
16,55%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 274,57 		Abst. Kursziel aktuell:
16,55%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)mehr Nachrichten