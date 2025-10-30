Alphabet A Aktie

250,30EUR 2,80EUR 1,13%
Alphabet A

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

30.10.2025 13:17:59

Alphabet A (ex Google) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie von 260 auf 315 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Für Analyst Brad Erickson war der Quartalsbericht des Google-Mutterkonzerns seit einiger Zeit der beste. Das Unternehmen habe die Gelegenheit genutzt und seine Investitionsausgabenpläne erneut erhöht, schrieb er am Donnerstag. In seinen Augen ist dies der richtige Schritt./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:44 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:44 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Outperform
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 315,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 274,57 		Abst. Kursziel*:
14,72%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 288,36 		Abst. Kursziel aktuell:
9,24%
Analyst Name::
Brad Erickson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

