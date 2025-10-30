Alphabet A Aktie
|248,75EUR
|1,25EUR
|0,51%
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
Alphabet A (ex Google) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Alphabet-A-Aktie nach Quartalszahlen von 255 auf 306 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Kernmarke Google habe in ihren wichtigsten Geschäftsbereichen, also Suche, YouTube und Cloud, die Erwartungen übertroffen, schrieb Stephen Ju in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das bekannt gegebene Auftragsvolumen im Cloud-Geschäft mache Google nun zu einem wesentlich größeren Unternehmen als von Investoren zuvor erwartet./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 09:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Neutral
|
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 306,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 288,10
|
Abst. Kursziel*:
6,21%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 288,17
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,19%
|
Analyst Name::
Stephen Ju
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)mehr Nachrichten
Analysen zu Alphabet A (ex Google)mehr Analysen
|13:17
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|12:31
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|22.05.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|249,40
|0,77%
