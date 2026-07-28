Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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28.07.2026 18:52:00
Alphabet and Tesla took a hit from soaring AI spending. Will Microsoft, Meta and Amazon be next?
Big Tech’s binge is draining free cash flow — and the bond markets are taking notice.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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