(RTTNews) - Amazon.com Inc. (AMZN) announced on Tuesday that it is expanding its grocery offerings with the introduction of prepared meals available through Amazon Grocery Same-Day Delivery and Amazon Now.

These ready-to-eat and heat-and-eat meals, suitable for breakfast, lunch, and dinner, are priced under $8. For the first time, family-sized Whole Foods Market holiday sides are also available through these delivery services.

The meal options include burritos, salads, soups, and entrees such as Chicken Bacon Ranch Pasta, Parmesan Chicken, and Beef Pot Roast. Customers can easily add these meals to their regular Amazon grocery orders. Same-Day Delivery is offered in over 2,300 U.S. cities and towns.

Amazon Now delivers meals in 30 minutes or less at select locations. Prime members pay $3.99 per order, while non-members pay $13.99. Through the end of the year, Prime members receive free Amazon Now delivery on orders over $25.

Same-Day Delivery is free for Prime members on orders above $25, with a $12.99 fee for non-members.

AMZN is currently trading at $258.98 up, $1.23 or 0.48 percent on the Nasdaq.