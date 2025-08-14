Amazon-Aktie mit Gewinnen: Amazon erweitert Kommentatoren-Team für die Champions League - Kurslücke geschlossen

Amazon Prime Video hat nach der Verpflichtung von Mats Hummels als Experten auch die letzte offene Personalfrage für die Fußball-Übertragungen der neuen Saison geklärt.

Der kostenpflichtige Streaminganbieter setzt auf Hannes Herrmann als Kommentator für die 17 Spiele der Champions League. Das bestätigte Amazon der Deutsche Presse-Agentur.

Der 36 Jahre alte Reporter hat bereits für Prime Video bei den Tennis-Übertragungen aus Wimbledon gearbeitet. Als Fußball-Kommentator war Herrmann bereits für die Bezahlsender Sky und Sportdigital im Einsatz. Co-Kommentator bleibt Benedikt Höwedes.

Prominente TV-Experten im Einsatz

Der überraschend verpflichtete Kommentator ist Nachfolger von Jonas Friedrich, der zur neuen Saison die Moderation übernimmt. Friedrich folgt in diesem Job auf Alex Schlüter, der zur "Sportschau" der ARD gewechselt ist. Herrmanns erster Champions-League-Einsatz ist am kommenden Dienstag beim Qualifikationsspiel Glasgow Rangers gegen Club Brügge.

Während der Streaminganbieter beim neuen Kommentator auf einen bisher relativ unbekannten Journalisten setzt, hat er vor wenigen Wochen mit Hummels einen sehr prominenten Ex-Profi verpflichtet. Zum Prime-Experten-Team gehören zudem Matthias Sammer, Christoph Kramer, Tabea Kemme und Josephine Henning.

Amazon-Aktie bügelt August-Kursverlust aus

Die Aktien von Amazon haben am Donnerstag ihre Vortagesgewinne deutlich ausgebaut. Sie steigen an der NASDAQ zeitweise um 3,04 Prozent auf 231,34 US-Dollar, nachdem es zuvor bis auf über 233 Dollar hinauf gegangen war. Sowohl im US-Leitindex Dow Jones Industrial als auch im technologielastigen NASDAQ 100 lagen sie auf dem ersten Platz. Die Kurslücke von Anfang August ist wieder geschlossen. Die seit der enttäuschenden Quartalsbilanz vor zwei Wochen verbuchten Verluste sind aufgeholt.

Am Vortag hatte Amazon angekündigt, im Lebensmittelhandel zu expandieren. Bestellungen sollen noch am selben Tag gratis ausgeliefert werden. Die Expansion stütze die steigende Nachfrage, schrieb Doug Anmuth von JPMorgan. Amazon dürfte Marktanteile gewinnen. Für den Analyst ist Amazon weiter eine "Best Idea", er bekräftigte seine "Overweight"-Empfehlung mit Kursziel 265 Dollar.

BERLIN/NEW YORK (dpa-AFX)