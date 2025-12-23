Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
23.12.2025 03:49:45
Amazon blocks 1,800 job applications from suspected North Korean agents
The firm’s chief security officer said North Koreans tried to apply for remote working IT jobs using stolen or fake identities.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazonmehr Nachrichten
|
19.12.25
|Online-Käufe: Gut sichtbarer Widerrufsknopf wird Pflicht (dpa-AFX)
|
18.12.25
|Zuversicht in New York: Dow Jones beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
18.12.25
|Gewinne in New York: Dow Jones präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
18.12.25
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Donnerstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18.12.25
|Optimismus in New York: Dow Jones bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
18.12.25
|Aldi Süd unterliegt im Streit um Preisrabatte erneut (dpa-AFX)
|
17.12.25