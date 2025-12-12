Amazon Aktie
|193,12EUR
|-2,54EUR
|-1,30%
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
Amazon Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Analyst Doug Anmuth bleibt in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf das Jahr 2026 für US-Internetaktien generell positiv gestimmt. Er wird aber im vierten Jahr des KI-Megatrends selektiver, da jetzt die Monetarisierung in diesem Bereich mit anhaltend hohen Investitionen an Bedeutung gewinne. Seine Top-Empfehlungen sind unter den Großen der Branche Alphabet und Amazon und daneben noch Spotify sowie Doordash./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 23:39 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 04:00 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Overweight
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 305,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 227,50
|
Abst. Kursziel*:
34,07%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 226,63
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,58%
|
Analyst Name::
Doug Anmuth
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Amazonmehr Nachrichten
|
18:02
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht am Freitagmittag Abschläge (finanzen.at)
|
16:02
|NYSE-Handel: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
12:50
|ROUNDUP: Abgabe auf Importe von Billigwaren in EU (dpa-AFX)
|
11.12.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.12.25
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
11.12.25
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones liegt am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
10.12.25
|Microsoft- und Amazon-Aktie im Blick: Tech-Riesen pumpen Milliarden in Indiens KI-Markt (finanzen.at)
|
10.12.25
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu Amazonmehr Analysen
|16:13
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:13
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:13
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|193,12
|-1,30%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:49
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16:24
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|16:23
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|16:21
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:20
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|16:14
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:13
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:13
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:11
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|16:11
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|15:41
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:34
|Linde Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12:10
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|12:02
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|11:58
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|11:54
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|11:45
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|11:42
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|11:23
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|11:23
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|11:21
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|11:20
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|11:19
|BP Overweight
|Barclays Capital
|11:14
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|11:11
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|11:09
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|11:08
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|10:52
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10:35
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|10:28
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|10:26
|Hennes & Mauritz AB Underperform
|Bernstein Research
|10:25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|10:23
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|10:23
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|10:14
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|10:13
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|10:10
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|10:08
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|09:57
|UBM Development buy
|Erste Group Bank
|09:51
|Linde Buy
|UBS AG
|09:49
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:39
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|09:39
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|09:37
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|09:35
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|09:25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:25
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:23
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:23
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.