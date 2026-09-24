Amazon Blocks Meta's Muse. It Could Be a Gift for Walmart and Shopify

Meta Platforms' (NASDAQ:META) new AI agent, Muse, is sweeping the nation.

The app now ranks #1 in the App Store and Google Play for free downloads, and it's garnering rave reviews across social media. A New York Times reviewer said he was "blown away" by Muse, and called it "the most useful A.I. app I had ever used."

Muse is also having far-reaching effects on the stock market. CPU stocks like Intel, Arm Holdings, and Advanced Micro Devices have soared since the launch, as increased use of AI agents is expected to fuel demand for CPUs, which are key to making agentic AI run.

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