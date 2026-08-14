Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
15.08.2026 00:08:13
Amazon.com vs. StubHub: Which Consumer Stock Is a Better Buy in 2026?
As an e-commerce giant expands its cloud and advertising dominance, a specialized ticketing player navigates a challenging post-IPO landscape. Choosing between Amazon.com (NASDAQ:AMZN) and StubHub (NYSE:STUB) depends on your preference for scale versus niche focus.Amazon.com dominates global online retail and cloud infrastructure, while StubHub operates as a leading digital marketplace for live event tickets. Investors often weigh the diversified stability of a tech titan against the turnaround potential of a specialized service provider during periods of economic shifting. Each company offers unique exposure to different corners of the consumer economy.Amazon.com operates a massive ecosystem that includes its famous online storefront, the Amazon Web Services (AWS) cloud platform, and a rapidly growing advertising business. It serves a wide range of customers including consumers, independent sellers, and large enterprises that rely on its infrastructure for digital operations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
13.08.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
12.08.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
12.08.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones nachmittags freundlich (finanzen.at)
|
12.08.26
|The Amazon of used cars gets a balance sheet tune-up (Financial Times)
|
11.08.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
11.08.26
|Schwacher Handel: Dow Jones am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
11.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
11.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|227,10
|-1,13%
|StubHub Holdings Incorporation Registered Shs -A-
|8,08
|5,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.