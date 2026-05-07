Workforce Aktie
ISIN: ZAE000087847
|
07.05.2026 09:30:21
Amazon cuts Singapore workforce as it phases out local fulfilment including Amazon Fresh
About 80% of the Republic’s customers shopped for international products in the Amazon Singapore store in 2025Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
07.05.26
|Schwacher Handel: Dow Jones fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
07.05.26
|Amazon-Aktie leichter: CEO verkauft Aktienpaket im Millionenwert (finanzen.at)
|
07.05.26
|ROUNDUP: EnviaM will Gaspreis für Kunden stabil halten (dpa-AFX)
|
07.05.26
|EnviaM will Gaspreis für Kunden stabil halten (dpa-AFX)
|
07.05.26
|Amazon baut in Enns erstes Verteilzentrum für Oberösterreich (APA)
|
05.05.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagmittag fester (finanzen.at)
|
05.05.26
|Neuer Name, alte Sorgen: DHL-Aktie unter Beobachtung nach Amazon-Offensive (finanzen.at)
|
05.05.26
|DHL-CEO: Wollen weiter mit Amazon als Kunde Geld verdienen (Dow Jones)
Analysen zu Amazon
|04.05.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.05.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.05.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|231,50
|0,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX mit leichterer Tendenz -- Wall Street stärker erwartet -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben am Freitag nach. Die Wall Street dürfte am Freitag zulegen. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.