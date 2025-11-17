Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
17.11.2025 18:00:59
Amazon joins Big Tech bond rush with $12bn debt sale
Ecommerce giant’s first US bond in three years comes as it cranks up spending on artificial intelligence infrastructureWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!