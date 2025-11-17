Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
17.11.2025 15:55:49
Amazon seeks US$12 billion from first US bond sale in three years
Amazon is selling investment-grade bonds in as many as six partsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!