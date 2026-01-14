Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
14.01.2026 16:15:00
Amazon Stock for the Next 10 Years: Buy, Hold, or Avoid?
Getting to its current market cap of $2.6 trillion means that Amazon (NASDAQ: AMZN) has been a tremendous holding for long-term investors. Over the past decade, for example, the company's shares have rocketed 715% higher (as of Jan. 9). There is no question that this is one of the most dominant businesses we've ever seen.It's time to adopt a perspective that looks out to the next 10 years. Should investors buy, hold, or avoid this top tech stock? Image source: Amazon.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
