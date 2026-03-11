Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
11.03.2026 01:48:00
Amazon Stock Has Pulled Back in 2026. Is This a Buy-the-Dip Moment?
Amazon (NASDAQ: AMZN) shares have retreated by about 7% in early 2026, leaving the stock well behind the roughly flat return for the S&P 500 over the same period.Investors are grappling with the company's mind-boggling spending plans for cloud computing. Amazon is in the middle of a massive investment cycle to support surging demand for its Amazon Web Services (AWS) and generative artificial intelligence (AI) capabilities. This aggressive spending is masking the company's true profitability and creating uncertainty about its long-term potential.But is lower free cash flow, even as operating cash flow is surging, really an issue? After all, shouldn't investors want Amazon to be investing aggressively in attractive growth opportunities?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Amazon
Analysen zu Amazon
|09.02.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|183,34
|-0,78%
