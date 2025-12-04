Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
04.12.2025 13:20:00
Amazon will Paketversand mit der Post in den USA beenden
Amazon gehört zu den wichtigsten Paketversendern der Welt. Nun plant der Internethändler laut einem Bericht, dieses Geschäft auszubauen und trennt sich dafür 2026 von der ohnehin bereits gebeutelten Post in den USA.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
|03.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Amazon Buy
|UBS AG
