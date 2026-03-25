Amazon Aktie
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WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
Amazon Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Amazon von 265 auf 280 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit dem nahen Ende des ersten Quartals habe er seine Prognosen an den Kapazitätsausbau und die gestiegene Nachfrage nach der Cloud-Computing-Plattform AWS erhöht, schrieb Doug Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei habe er auch die ungünstigere Wechselkursentwicklung, höhere Treibstoffpreise, internationale Wachstumsinitiativen und die beschleunigte Einführung von Amazon Leo berücksichtigt./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 21:05 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 21:38 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Overweight
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 280,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 207,24
|
Abst. Kursziel*:
35,11%
|
Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
$ 207,24
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Abst. Kursziel aktuell:
35,11%
|
Analyst Name::
Doug Anmuth
|
KGV*:
-
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