Amazon Aktie

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WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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23.03.2026 12:05:10

Amazon Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Ross Sandler hob in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Online-Händler etwas an in der Erwartung, dass die Künstliche Intelligenz zu einem agentischen Dienst reift. Die Cloud-Sparte AWS sollte ihr Wachstum in den kommenden Quartalen deutlich beschleunigen./tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 20:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Amazon Overweight
Unternehmen:
Amazon 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 205,37 		Abst. Kursziel*:
46,08%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 205,37 		Abst. Kursziel aktuell:
46,08%
Analyst Name::
Ross Sandler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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