Amazon Aktie

199,34EUR -0,12EUR -0,06%
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.04.2026 09:14:52

Amazon Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Buy" belassen. Nach einem Brief an die Aktionäre von Unternehmenschef Andrew Jassy sei er nun wesentlich zuversichtlicher im Hinblick auf eine Geschäftsbeschleunigung der Cloudsparte AWS und die Kapitalrendite des Internethändlers, schrieb Brent Thill in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 22:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 22:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Amazon Buy
Unternehmen:
Amazon 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 233,65 		Abst. Kursziel*:
28,40%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 233,65 		Abst. Kursziel aktuell:
28,40%
Analyst Name::
Brent Thill 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Eintrag hinzufügen
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen