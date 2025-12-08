Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|
08.12.2025 18:07:14
'America First' ― Donald Trump's new security strategy
Donald Trump wants the US to increasingly prioritize itself over global conflicts in a stark change from recent decades. Though this is a reflection of his 'America First' mandate, it's not quite as simple as that.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)mehr Nachrichten
|
05.12.25
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
05.12.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 klettert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
05.12.25
|NASDAQ Composite aktuell: Anleger lassen NASDAQ Composite am Mittag steigen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Börse New York in Grün: Das macht der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
|
05.12.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.12.25
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
05.12.25
|Cantor has cut its Strategy price target by 60%, but wants you to know everything is going to be OK (Financial Times)
|
03.12.25
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)