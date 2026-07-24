American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
|
24.07.2026 13:14:08
American Express Co. Q2 Profit Rises
(RTTNews) - American Express Co. (AXP) announced earnings for its second quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $3.110 billion, or $4.53 per share. This compares with $2.885 billion, or $4.08 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 10.0% to $19.637 billion from $17.856 billion last year.
American Express Co. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.110 Bln. vs. $2.885 Bln. last year. -EPS: $4.53 vs. $4.08 last year. -Revenue: $19.637 Bln vs. $17.856 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 17.30 To $ 17.90 Full year revenue guidance: 10 %
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Express Co.
|
24.07.26
|NYSE-Handel: Zum Handelsende Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
24.07.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones klettert nachmittags (finanzen.at)
|
24.07.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
24.07.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
24.07.26