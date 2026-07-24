American Express Aktie

American Express für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850226 / ISIN: US0258161092

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24.07.2026 13:14:08

American Express Co. Q2 Profit Rises

(RTTNews) - American Express Co. (AXP) announced earnings for its second quarter that Increased, from the same period last year

The company's earnings came in at $3.110 billion, or $4.53 per share. This compares with $2.885 billion, or $4.08 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 10.0% to $19.637 billion from $17.856 billion last year.

American Express Co. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $3.110 Bln. vs. $2.885 Bln. last year. -EPS: $4.53 vs. $4.08 last year. -Revenue: $19.637 Bln vs. $17.856 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 17.30 To $ 17.90 Full year revenue guidance: 10 %

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