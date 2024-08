Amerika-Geschäft treibt Ergebnis bei Schmierstoffhersteller Fuchs an

MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Schmierstoffhersteller Fuchs (FUCHS SE VZ) hat auch im ersten Halbjahr mehr verdient. In den ersten sechs Monaten zog der operative Gewinn (Ebit) im Jahresvergleich um neun Prozent auf 218 Millionen Euro an, wie das MDax-Unternehmen in Mannheim am Dienstag mitteilte. Dazu hätten alle drei Weltregionen beigetragen. Während die Region Nord- und Südamerika mehr als ein Fünftel zugelegt habe, setze das Chinageschäft seine Erholung fort, sagte Unternehmenschef Stefan Fuchs. Für die zweite Jahreshälfte zeigte sich Fuchs zuversichtlich und bestätigte die Jahresziele.

Der Umsatz schrumpfte im ersten Halbjahr wegen niedrigerer Preise und negativen Währungseffekten um drei Prozent auf 1,76 Milliarden Euro. Mit den beiden Kennziffern traf das Unternehmen in etwa die Erwartungen der Analysten. Unter dem Strich stieg Gewinn nach Steuern um zehn Prozent auf 155 Millionen Euro./mne/nas