FUCHS Aktie

40,98EUR 2,78EUR 7,28%
FUCHS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
31.10.2025 12:35:19

FUCHS SE VZ Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Fuchs SE nach Quartalszahlen von 38 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) liege über den Markterwartungen, doch die im Vorquartal nach unten angepassten Jahresziele habe der Schmierstoffhersteller bestätigt, schrieb Peter Spengler am Freitag. Da er bis Ende 2026 keine Verbesserung der makroökonomischen Situation erwartet, sieht er kurzfristig keine großen positiven Impulse für den Aktienkurs./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 11:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 12:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Verkaufen
Unternehmen:
FUCHS SE VZ 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen 		Kurs*:
40,24 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Verkaufen 		Kurs aktuell:
40,24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Peter Spengler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu FUCHS SE VZmehr Nachrichten