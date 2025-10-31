NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fuchs SE nach Zahlen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Der Schmierstoffhersteller habe im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Constantin Hesse am Freitag in seiner ersten Reaktion. Der dieses Mal bestätigte Ausblick wirke erleichternd vor dem Hintergrund, dass die Stimmung zuletzt getrübt gewesen sei von der Zielsenkung im Juli./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 02:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 02:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



