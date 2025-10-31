FUCHS Aktie

42,62EUR 4,42EUR 11,57%
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64

31.10.2025 08:15:58

FUCHS SE VZ Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fuchs SE nach Zahlen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Der Schmierstoffhersteller habe im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Constantin Hesse am Freitag in seiner ersten Reaktion. Der dieses Mal bestätigte Ausblick wirke erleichternd vor dem Hintergrund, dass die Stimmung zuletzt getrübt gewesen sei von der Zielsenkung im Juli./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 02:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 02:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
Unternehmen:
FUCHS SE VZ 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
39,36 € 		Abst. Kursziel*:
39,74%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
42,66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,93%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

