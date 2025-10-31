FUCHS Aktie
|42,62EUR
|4,42EUR
|11,57%
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
FUCHS SE VZ Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fuchs SE nach Zahlen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Der Schmierstoffhersteller habe im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Constantin Hesse am Freitag in seiner ersten Reaktion. Der dieses Mal bestätigte Ausblick wirke erleichternd vor dem Hintergrund, dass die Stimmung zuletzt getrübt gewesen sei von der Zielsenkung im Juli./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 02:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 02:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
|
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
39,36 €
|
Abst. Kursziel*:
39,74%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
42,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,93%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
