MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die FUCHS SE VZ-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit dem FUCHS SE VZ-Papier statt. Zur Schlussglocke war das FUCHS SE VZ-Papier an diesem Tag 42,82 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die FUCHS SE VZ-Aktie investiert hat, hat nun 2,335 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 89,49 EUR, da sich der Wert einer FUCHS SE VZ-Aktie am 30.10.2025 auf 38,32 EUR belief. Damit wäre die Investition 10,51 Prozent weniger wert.

Am Markt war FUCHS SE VZ jüngst 4,34 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at