WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64

03.11.2025 09:51:17

FUCHS SE VZ Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Maßnahmen zur Kostenvermeidung trügen Früchte beim Schmierstoffhersteller, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Resümee des Quartalsberichts./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
Unternehmen:
FUCHS SE VZ 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
54,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
39,46 € 		Abst. Kursziel*:
36,85%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
39,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37,33%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

