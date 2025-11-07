FUCHS Aktie

FUCHS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Profitabler FUCHS SE VZ-Einstieg? 07.11.2025 10:04:27

MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FUCHS SE VZ-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in FUCHS SE VZ-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die FUCHS SE VZ-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die FUCHS SE VZ-Aktie bei 32,80 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 30,488 FUCHS SE VZ-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 38,38 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 170,12 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 17,01 Prozent.

Der Marktwert von FUCHS SE VZ betrug jüngst 4,21 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu FUCHS SE VZmehr Nachrichten

Analysen zu FUCHS SE VZmehr Analysen

03.11.25 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.25 FUCHS Buy Warburg Research
03.11.25 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
31.10.25 FUCHS Verkaufen DZ BANK
31.10.25 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

FUCHS SE VZ 38,90 1,14% FUCHS SE VZ

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
02:47 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen