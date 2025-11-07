MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FUCHS SE VZ-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in FUCHS SE VZ-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die FUCHS SE VZ-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die FUCHS SE VZ-Aktie bei 32,80 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 30,488 FUCHS SE VZ-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 38,38 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 170,12 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 17,01 Prozent.

Der Marktwert von FUCHS SE VZ betrug jüngst 4,21 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at