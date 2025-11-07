FUCHS Aktie
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
|Profitabler FUCHS SE VZ-Einstieg?
|
07.11.2025 10:04:27
MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FUCHS SE VZ-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Die FUCHS SE VZ-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die FUCHS SE VZ-Aktie bei 32,80 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 30,488 FUCHS SE VZ-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 38,38 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 170,12 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 17,01 Prozent.
Der Marktwert von FUCHS SE VZ betrug jüngst 4,21 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu FUCHS SE VZmehr Analysen
|03.11.25
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.25
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|03.11.25
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
