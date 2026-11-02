Amgen Aktie
WKN: 867900 / ISIN: US0311621009
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02.11.2026 18:25:02
Amgen Just Gave Its Shareholders Great News
This year has been a tremendous one for healthcare company Amgen (NASDAQ:AMGN), as it has risen by more than 40% in value thus far. While a lot of the hype in healthcare is around Moderna these days with its cancer vaccine, Amgen is a larger and safer business to invest in. And it also gave investors some great news with respect to a promising cancer treatment.
Amgen's Imdelltra has shown that it can significantly reduce the risk of death in patients who have extensive-stage small cell lung cancer, when paired with a treatment from AstraZeneca, Imfinzi. For both patients and investors, it's a great development. Here's why the healthcare stock could soar from here on out.
Image source: Getty Images.
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