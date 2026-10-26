Amkor Technology Aktie
WKN: 911648 / ISIN: US0316521006
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26.10.2026 21:42:06
Amkor Technology Inc. Bottom Line Climbs In Q3
(RTTNews) - Amkor Technology Inc. (AMKR) announced a profit for its third quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $190.613 million, or $0.76 per share. This compares with $126.589 million, or $0.51 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 0.2% to $1.991 billion from $1.987 billion last year.
Amkor Technology Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $190.613 Mln. vs. $126.589 Mln. last year. -EPS: $0.76 vs. $0.51 last year. -Revenue: $1.991 Bln vs. $1.987 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.65 To $ 0.75 Next quarter revenue guidance: $ 1.9 B To $ 2.0 B
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