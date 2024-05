ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Knorr-Bremse auf 50 Euro - 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 48 auf 50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Aktie des Bremsenherstellers sei deutlich überbewertet, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf der Schiene könnten sich die Geschäfte zwar moderat verbessern. Doch im Nutzfahrzeugmarkt deute sich eine zyklische Abschwächung an, was das Selbsthilfepotenzial des Unternehmens teilweise zunichtemachen dürfte./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2024 / 12:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2024 / 04:10 / GMT

