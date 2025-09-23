Elmos Semiconductor Aktie

23.09.2025 14:12:38

ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Elmos Semiconductor auf 'Buy' - Ziel 102 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Elmos (Elmos Semiconductor) mit einem Kursziel von 102 Euro auf "Buy" belassen. Die SAP-Umstellung könnte einige Umsätze vom dritten in das vierte Quartal verschieben, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany nach der Berenberg-Konferenz vom Montag. Grundsätzlich bleibe der Wachstumstrend aber intakt./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

