Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|
23.09.2025 14:12:38
ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Elmos Semiconductor auf 'Buy' - Ziel 102 Euro
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Elmos (Elmos Semiconductor) mit einem Kursziel von 102 Euro auf "Buy" belassen. Die SAP-Umstellung könnte einige Umsätze vom dritten in das vierte Quartal verschieben, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany nach der Berenberg-Konferenz vom Montag. Grundsätzlich bleibe der Wachstumstrend aber intakt./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
