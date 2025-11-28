XETRA-Handel: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im TecDAX

Das macht der TecDAX am Morgen.

Um 09:12 Uhr klettert der TecDAX im XETRA-Handel um 0,06 Prozent auf 3 565,56 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 554,358 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,051 Prozent stärker bei 3 565,18 Punkten in den Handel, nach 3 563,36 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 562,87 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 3 570,09 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der TecDAX bereits um 4,00 Prozent. Der TecDAX lag vor einem Monat, am 28.10.2025, bei 3 718,15 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 28.08.2025, den Stand von 3 743,17 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 28.11.2024, bei 3 396,83 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 3,75 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 994,94 Punkte. Bei 3 010,36 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Bechtle (+ 1,66 Prozent auf 44,06 EUR), SMA Solar (+ 1,18 Prozent auf 34,30 EUR), EVOTEC SE (+ 0,72 Prozent auf 5,86 EUR), Infineon (+ 0,67 Prozent auf 35,95 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 0,63 Prozent auf 95,90 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Nordex (-0,98 Prozent auf 26,18 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,54 Prozent auf 44,48 EUR), TeamViewer (-0,44 Prozent auf 5,66 EUR), HENSOLDT (-0,43 Prozent auf 69,40 EUR) und Nemetschek SE (-0,37 Prozent auf 94,30 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 129 394 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 235,346 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,58 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at