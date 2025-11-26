NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
26.11.2025 10:49:38
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Nvidia auf 'Outperform' - Ziel 275 Dollar
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat NVIDIA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Der jüngste Abverkauf der Aktie erscheine übertrieben, schrieb Stacy Rasgon in einer Einschätzung vom Dienstag. Der Erfolg der Google-KI-Chips sei nicht neu, betonte er mit Blick auf einen Bericht, wonach Google-Mutter Alphabet mit Meta über einen Einsatz ihrer zusammen mit Broadcom entwickelten KI-Chips bei der Facebook-Mutter spricht. Das Branchen-Narrativ spreche derzeit zwar für Broadcom. Doch die Anleger sollten auch Nvidia im Portfolio haben. Am ehesten negativ seien die jüngsten Nachrichten für Konkurrent AMD, der bisher als wichtigster Nvidia-Konkurrent gegolten habe./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 14:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 14:50 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
08:32
|Boom um NVIDIA-Aktie: UBS rechnet mit langem KI-Schwung (finanzen.at)
|
06:00
|China’s tech giants take AI model training offshore to tap Nvidia chips (Financial Times)
|
26.11.25
|S&P 500-Handel aktuell: Schlussendlich Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
26.11.25
|Börse New York: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
26.11.25
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
26.11.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
26.11.25
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite steigt nachmittags (finanzen.at)
|
26.11.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones klettert nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen
|26.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|154,86
|-0,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWegen "Thanksgiving" heute keine US-Impulse: ATX startet tiefer - DAX zum Auftakt wenig verändert -- Asiens Börsen höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich unterdessen nur wenig Bewegung. In Fernost dominieren die Käufer das Bild.