ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Nvidia auf 'Outperform' - Ziel 275 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat NVIDIA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Der jüngste Abverkauf der Aktie erscheine übertrieben, schrieb Stacy Rasgon in einer Einschätzung vom Dienstag. Der Erfolg der Google-KI-Chips sei nicht neu, betonte er mit Blick auf einen Bericht, wonach Google-Mutter Alphabet mit Meta über einen Einsatz ihrer zusammen mit Broadcom entwickelten KI-Chips bei der Facebook-Mutter spricht. Das Branchen-Narrativ spreche derzeit zwar für Broadcom. Doch die Anleger sollten auch Nvidia im Portfolio haben. Am ehesten negativ seien die jüngsten Nachrichten für Konkurrent AMD, der bisher als wichtigster Nvidia-Konkurrent gegolten habe./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 14:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 14:50 / UTC

