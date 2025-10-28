SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|
28.10.2025 10:04:39
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Suss Microtec - 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) nach der erneuten Prognosesenkung von 41 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Profitabilität des Halbleiterzulieferers habe im dritten Quartal enorm geschwächelt und selbst die geringsten Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Michael Kuhn in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:50 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)mehr Nachrichten
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)mehr Analysen
|09:25
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|08:17
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|07:07
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG
|27.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
