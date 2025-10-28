SUSS MicroTec Aktie

WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

28.10.2025 10:04:39

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Suss Microtec - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) nach der erneuten Prognosesenkung von 41 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Profitabilität des Halbleiterzulieferers habe im dritten Quartal enorm geschwächelt und selbst die geringsten Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Michael Kuhn in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:50 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)mehr Analysen

09:25 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
08:17 SUSS MicroTec Hold Deutsche Bank AG
07:07 SUSS MicroTec Neutral UBS AG
27.10.25 SUSS MicroTec Hold Jefferies & Company Inc.
13.10.25 SUSS MicroTec Hold Jefferies & Company Inc.
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 28,46 -1,86%

