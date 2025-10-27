SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|Enttäuschendes Quartal
|
27.10.2025 20:14:00
SUSS MicroTec-Aktie sackt ab: SUSS senkt Erwartungen an das Gesamtjahr
Im dritten Quartal habe die Bruttomarge mit 33,1 Prozent unter der Markterwartung von 38,1 Prozent gelegen, hieß es weiter. Die Ebit-Marge verfehlte mit 10,5 Prozent die Expertenvorhersage von 12,5 Prozent. Wesentliche Gründe für die schwache Margenentwicklung seien ein ungünstiger Produkt- und Kundenmix, Aufwendungen im Zusammenhang mit dem neuen Produktionsstandort in Zhubei (Taiwan) sowie eine geringere Fixkostendeckung aufgrund des geringeren Geschäftsvolumens im Vergleich zu den Vorquartalen gewesen. SUSS warnte zugleich, dass im vierten Quartal nicht von einer substanziellen Verbesserung der Margenentwicklung ausgegangen werde.
Ein striktes Kostenmanagement im verbleibenden Jahresverlauf soll das Erreichen der reduzierten Margenziele sicherstellen. Zudem will der Vorstand zeitnah über geeignete Maßnahmen zur nachhaltigen Senkung der Kostenbasis beraten. Das vollständige Zahlenwerk wird wie geplant am 6. November veröffentlicht.
Die SUSS-Aktie brach auf der Handelsplattform Tradegate zeitweise um 19,96 Prozent auf 29,52 Euro ein.
/he/ck
GARCHING (dpa-AFX)
Börse aktuell - Live TickerHoffnung im Handelsstreit: ATX schließt in Grün -- DAX zum Handelende im Plus -- US-Börsen mit neuen Rekorden -- Märkte in Fernost letztlich höher - Nikkei erstmals über 50.000-Punkte-Marke
Am heimischen Aktienmarkt zeigte sich am Montag ein kleines Plus. Der deutsche Leitindex präsentierte sich freundlich. Die US-Börsen erklimmen neue Rekorde. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zum Wochenauftakt klar nach oben.