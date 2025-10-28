Freundlicher Handel: TecDAX startet in der Gewinnzone

Machte sich der TecDAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch derzeit an seine positive Performance an.

Um 09:12 Uhr legt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,14 Prozent auf 3 735,21 Punkte zu. Damit sind die enthaltenen Werte 600,346 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,303 Prozent auf 3 718,81 Punkte an der Kurstafel, nach 3 730,11 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 717,53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 740,29 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 3 589,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 840,92 Punkten gehandelt. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 28.10.2024, den Stand von 3 420,87 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 8,69 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

TecDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Nordex (+ 13,30 Prozent auf 25,04 EUR), Infineon (+ 1,43 Prozent auf 34,78 EUR), Bechtle (+ 1,38 Prozent auf 36,72 EUR), Siltronic (+ 1,28 Prozent auf 59,50 EUR) und 1&1 (+ 0,70 Prozent auf 21,45 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-23,80 Prozent auf 27,60 EUR), Kontron (-3,21 Prozent auf 24,12 EUR), HENSOLDT (-2,40 Prozent auf 93,50 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,28 Prozent auf 44,64 EUR) und EVOTEC SE (-1,18 Prozent auf 7,04 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nordex-Aktie. 558 589 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 268,195 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,50 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

