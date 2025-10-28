EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|TecDAX-Marktbericht
|
28.10.2025 09:29:05
Freundlicher Handel: TecDAX startet in der Gewinnzone
Um 09:12 Uhr legt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,14 Prozent auf 3 735,21 Punkte zu. Damit sind die enthaltenen Werte 600,346 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,303 Prozent auf 3 718,81 Punkte an der Kurstafel, nach 3 730,11 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 717,53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 740,29 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 3 589,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 840,92 Punkten gehandelt. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 28.10.2024, den Stand von 3 420,87 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 8,69 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
TecDAX-Tops und -Flops
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Nordex (+ 13,30 Prozent auf 25,04 EUR), Infineon (+ 1,43 Prozent auf 34,78 EUR), Bechtle (+ 1,38 Prozent auf 36,72 EUR), Siltronic (+ 1,28 Prozent auf 59,50 EUR) und 1&1 (+ 0,70 Prozent auf 21,45 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-23,80 Prozent auf 27,60 EUR), Kontron (-3,21 Prozent auf 24,12 EUR), HENSOLDT (-2,40 Prozent auf 93,50 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,28 Prozent auf 44,64 EUR) und EVOTEC SE (-1,18 Prozent auf 7,04 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im TecDAX
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nordex-Aktie. 558 589 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 268,195 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,50 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu EVOTEC SEmehr Nachrichten
|
29.10.25
|EQS-News: Evotec SE to announce results for the first nine months 2025 on 05 November 2025 (EQS Group)
|
29.10.25
|EQS-News: Evotec SE: Bekanntgabe der Ergebnisse für die ersten neun Monate 2025 am 05. November 2025 (EQS Group)
|
29.10.25
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
29.10.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
28.10.25
|TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.10.25
|Freundlicher Handel: TecDAX startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
27.10.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
27.10.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX liegt zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.at)